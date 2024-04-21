نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا مرسي تتفقد معرض "المصرية" برفقة وزيرة التضامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية"، الذى يقام على هامش مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة يرافقها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،السفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان،والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر.

وقد أبدت الدكتورة مايا مرسي اعجابها بالمنتجات المعروضة بالمعرض والتى صنعت بايدى سيدات مصريات من مختلف المحافظات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وتتضمن أطباق العرجون من مخلفات النخيل ،شنط ،عطور ،وحلي، صابون ،سيرم ،شامبو، وقبعات واستمعت الدكتورة مايا مرسي إلى شرح من السيدات العارضات عن تفاصيل صناعة المنتجات وتسعيرها،

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