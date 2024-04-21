نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتورة مايا مرسي تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الدكتورة مايا مرسي،رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة هذا العام والتى تقام في الفترة من 20- 25 أبريل الجاري بمحافظة أسوان.

بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفيرة مرفت تلاوي رئيس مجلس امناء المهرجان، وكل من سفير تونس وسفير المغرب في مصر، إلى جانب لفيف من الفنانين والفنانات وصانعي وصانعات الأفلام، والشخصيات العامة في كل المجالات.

وقد ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة جاء نصها كالآتي:

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

السفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

السيدان سفير تونس وسفير المغرب في مصر

السيدات والسادة

في البداية أسمحوا لي أن أعبر عن بالغ سعادتي بإنطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. هذا المهرجان الذي يجمع الفنانات والفنانين والمبدعات والمبدعين من جميع دول العالم لتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع.. وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها ..



وأفتخر بتجربة المهرجان الثرية والهامة التي تفرز كل عام العشرات من صانعات وصناع الأفلام من أبناء وبنات جنوب مصر الموهوبين والموهوبات..من خلال ورش سينما أسوان.. وفى التواصل مع المجتمع المدنى عبر منتدى نوت.. وسوف يظل ما يحدثه المهرجان من حراك اجتماعي في أسوان مصدر فخر للمهرجان ولمصر.

فكل التحية والتقدير إلى جميع القائمين على المهرجان وشركاء النجاح في خروجه بهذه الصورة المشرفة..



وتحية خاصة لكل الفنانات والفنانين والمبدعات والمبدعين المشاركين في فعاليات هذه الدورة..

وخالص تمنياتي بنجاح فعاليات المهرجان في دورته الثامنة..

وقبل أن اختتم كلمتى أؤكد سعادتى لحرص المهرجان هذا العام على الاهتمام بالقضية الفلسطينية من خلال عديد من الأنشطة مثل ندوة بعنوان "أفلام فلسطينية من المسافة صفر.. وعرض عدد من الأفلام عن القضية ضمن برنامج "أنا فلسطينية"، وهي أفلام قصيرة من ضمنها 5 أفلام بتوقيع مخرجات فلسطينيات..

بالفن ترتقي الأمم .. فالفن هو القوة الناعمة الصادقة التى تسمو بالشعوب..

وفى هذا السياق وبعد مرور أكثر من شهور على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة..اسمحوا لى أن أكرر النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي..

- أوقفوا العدوان..الآن، الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية..

- طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط.. الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.

- لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن... الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.

- وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين... أيضًا الآن وليس غدًا

- لا تسحموا بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الانسان الآن وليس غدا

وأتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاعات أو حروب أو احتلال..

وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء..

وأتمنى أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير..

واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس..

وان ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام..

رسالتنا كانت ومازالت رسالة حق.. وسلام..

وأكرر وأؤكد على أن أراضينا لا نتركها.. أو نُدفن فيها.

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شكرًا لكم..

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتم اختيار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث تم إهداء خاص تكريم السينما التونسية في حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة

ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته الثامنة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

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