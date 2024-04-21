نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة التى تم إنضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقارير الكفاءة القتالية للوحدات وماشهدته من تطوير لدعم قدراتها على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وألقى اللواء أح / عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها لكافة الأنشطة والمهام التى تنفذها كافة الوحدات والتشكيلات بنطاق المنطقة المركزية وصولًا لأعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى للدفاع عن أمن الوطن وإستقراره.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضا تسجيليًا تضمن نشأة وتطور سلاح المدفعية وما شهدته وحداتها المختلفة من تطوير وتحديث بإعتبارها قوة النيران الرئيسية فى معركة الأسلحة المشتركة الحديثة والتى تقدم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات المنفذة للمهام خلال مراحل العمليات.

وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، مشيدًا بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة والمعدات، كما تفقد عدد من المنظومات المطورة التى زودت بها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة فى كافة الأفرع والتخصصات.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المصطفة وإعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة لحماية الوطن وصون مقدرات ومقدسات الشعب المصرى.

وأكد أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدرتها القتالية وفقًا لأسس علمية دقيقية تمكنها من مجابهة التحديات التى قد تستهدف أمن مصر القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وأشار للدور التاريخي لعناصر المدفعية التى سطرت على مدار تاريخها أروع ملاحم البطولات والتضحية فى تاريخ العسكرية المصرية، وطالبهم بالإستمرار فى الإهتمام بالتدريب القتالى تحت مختلف الظروف لتظل المدفعية قوة النيران الرئيسية التى تعمل ضمن منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.