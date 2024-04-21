وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المنطقة المركزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 06:32 مساءً - تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة التى تم إنضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

بدأت الإجراءات بعرض تقارير الكفاءة القتالية للوحدات وماشهدته من تطوير لدعم قدراتها على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف .

وألقى اللواء أح عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها لكافة الأنشطة والمهام التى تنفذها كافة الوحدات والتشكيلات بنطاق المنطقة المركزية وصولاً لأعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى للدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضا تسجيلياً تضمن نشأه وتطور سلاح المدفعية وما شهدته وحداتها المختلفة من تطوير وتحديث باعتبارها قوة النيران الرئيسية في معركة الأسلحة المشتركة الحديثة والتى تقدم الدعم والمعاونة النيرانيه للقوات المنفذه للمهام خلال مراحل العمليات .

وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، مشيداً بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة والمعدات ، كما تفقد عدد من المنظومات المطورة التى زودت بها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة فى كافه الافرع والتخصصات.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المصطفة وإعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصه لحماية الوطن وصون مقدرات ومقدسات الشعب المصرى .

وأكد أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الافرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدرتها القتالية وفقاً لأسس علمية دقيقية تمكنها من مجابهة التحديات التى قد تستهدف أمن مصر القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

واشار للدور التاريخي لعناصر المدفعية التى سطرت علي مدار تاريخها اروع ملاحم البطولات والتضحية في تاريخ العسكرية المصرية ، وطالبهم بالاستمرار فى الإهتمام بالتدريب القتالى تحت مختلف الظروف لتظل المدفعية قوة النيران الرئيسية التي تعمل ضمن منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة .