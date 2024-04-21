وزارة التعليم: "القابضة للكهرباء" أفادت بعدم قطع التيار خلال الامتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 07:29 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أفادت، بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات التى تبدأ 8 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا يأتي بالاشارة الى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية اثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهربائ والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى 2024.