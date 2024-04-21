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أحمد جودة - القاهرة - فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 .. قدم عليه الآن

بعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 ظل يريد الكثير معرفة الرسوم وأسعار التصالح وكافة التفاصيل، حيث أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد موعد لبدء تطبيقها، مما يعتبر خطوة مهمة نحو تسهيل عملية التصالح.

التصالح في مخالفات البناء



أكد مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلته في برنامج “اليوم” على قناة “dmc”، إمكانية التصالح في مخالفات البناء في بعض المناطق التي كانت سابقًا محظورة للتصالح فيها، ولكن بشروط محددة، وأشار إلى وجود تسهيلات أخرى تسمح بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى تشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية، مما يسهل عملية الفحص ويسرع من الإجراءات في هذا السياق.



قتنوالتصالح في مخالفات البناء المحظورة

أكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يسمح بتشكيل اللجان وإسناد أعمالها لأي جهة أخرى، مما يوفر درجة أعلى من المرونة، كما يتيح القانون التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التخالف عليها، والتي يصعب إزالتها، مقابل دفع ثلاثة أضعاف سعر المتر.

فتح التصالح في مخالفات البناء

أعلن النائب طارق شكري عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، مؤكدًا عدم إجراء أي تعديلات أخرى على القانون في السنوات المقبلة، وأنه لن يتم إضافة مخالفات جديدة.



موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء



في تصريح سابق، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في الأحياء والمدن اعتبارًا من 5 مايو المقبل، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية التي صدرت قبل أيام قليلة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024



أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد تشمل رسوم الفحص والجدية كالتالي:

أوضح وكيل لجنة الإسكان خلال مداخلته في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن رسوم فحص مخالفات البناء تتراوح بين 125 جنيهًا و225 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى.

بينما تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق التي تزيد مساحتها عن 4 آلاف متر مربع.

وأشار إلى أن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء تمثل 25% من المبلغ الإجمالي للتصالح، مشيرًا إلى أن قيمة رسوم جدية التصالح قد تتغير حسب نوع المخالفة وموقعها.



رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن



أوضح النائب طارق شكري أن رسوم جدية التصالح في المناطق الريفية تتراوح بين 5 آلاف جنيه لمخالفة الرسومات المعمارية، و30 ألف جنيه لتغيير الاستخدام، و5 آلاف جنيه لبناء الأسوار، و12 ألف جنيه لمسطح غرف السطح، و20 ألف جنيه لبناء السطح بالكامل، و40 ألف جنيه رسوم جدية لإقامة مباني ومنشآت.

فيما أشار إلى أن رسوم جدية التصالح في المدن والمناطق الصناعية تتراوح بين 20 ألف جنيه و160 ألف جنيه، وذلك حسب نوع المخالفة، مثل تغيير الرسومات المعمارية، أو تغيير الاستخدام، أو بناء الأسوار، أو زيادة مساحة غرف السطح، أو بناء السطح بالكامل.

أنظمة سداد التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب طارق شكري أن سداد مبلغ التصالح في مخالفات البناء نقدًا يؤهل المواطن للحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة، ويتاح أيضًا خيار تقسيط مبلغ التصالح على مدى 3 سنوات دون فوائد، أو على مدى 4 سنوات بفائدة 5%، أو على مدى 5 سنوات بفائدة 7%.