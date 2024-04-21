نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب رسمي، أن تكون الورقة الامتحانية عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، واسئلة مقالية بنسبة 15% على أن تكون الاسئلة المقالية ورقية، أما الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو تم كسره أو فقده يتم إمتحانه ورقيًا.

وشدد الخطاب، على أن يكون الامتحان الالكترونى هو نفس الامتحان الورقي.

واضاف الخطاب، ان تعقد الامتحانات ورقيًا لطلاب الدمج.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة والتي تتضمن 85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد الدراسية ويستطيع الطالب التعرف على المواصفات لمعرفة تفاصيل وشكل الامتحانات في جميع المواد، كما يلي.

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.