نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة: تجديد اعتماد الأيزو الدولية للإدارة العامة للتدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، تجديد إعتماد نظام إدارة الجودة "ISO 9001:2015" للإدارة العامة للتدريب بالشركة، للمرة السادسة على التوالي، وكذا إعتماد نظام إدارة الجودة الخاصة بالمؤسسات التعليمية "21001:2018 ISO" للمرة الثالثة على التوالي.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تجديد إعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم للإدارة العامة للتدريب، لافتًا إلى أن تلك الاعتمادات، جاءت بعد مراجعة الجهات المانحة كافة الإجراءات والمعايير والاشتراطات اللازمة، مؤكدًا أن الإدارة العامة للتدريب تخطو خطوات ثابتة نحو استخدام أحدث الوسائل التدريبية والبرامج المتخصصة بما يعزز من بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين.

ومن جانبها، قالت الأستاذة درية طاهر، مدير عام التدريب بالشركة، أن آليات التحديث بمنظومة التدريب، تشمل توفير برامج تدريبية متخصصة واستخدام وسائل تقنية تواكب المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة التدريب الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، لافتةَ إلى أن هناك سعي دائم لتعزيز المنظومة التدريبية، من خلال تأهيل الإدارة العامة للتدريب في الحصول على المواصفة الدولية للتعليم عن بعد "ISO 29993:2021" والتي تنظم إجراءات العمل لبرامج التدريب عن بعد "online" وكذلك مواصفة نظام خدمات التدريب "ISO 29993:2017" المنظمة لخدمات العملية التدريبية.