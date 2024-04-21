نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان يشهدان إصطفاف المراكب الشراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة أسوان اصطفاف المراكب الشراعية لاستعراض شعارات برنامج وعي للتنمية المجتمعية، والذي يتناول ١٣ قضية مجتمعية وثقافية رئيسية، وذلك بحضور السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسيد أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتتضمن قضايا برنامج وعي للتنمية المجتمعية، التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الأسرية الإيجابية، مناهضة عمل الأطفال، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.



وشهدت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة أسوان حوارا مجتمعيا بقرية غرب سهيل بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بأسوان والجمعية المضيفة وعدد من القيادات المحلية والرائدات الاجتماعيات بأسوان، حيث تم استعراض حملات التوعية المقدمة من خلال البرنامج وقصص نجاح الرائدات الاجتماعيات وعرضا لمسرحية تتضمن أهم القضايا المجتمعية.



كما تعقد القباج والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ولقاء مجمعا مع منظمات المجتمع المدني بأسوان لمناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانين فى مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الاعاقة.



كما ستتضمن إطلاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم احتياجات الأشقاء السودانيين في مصر، وكذلك تفقد أحد نماذج الأنشطة التدريبة للرائدات الاجتماعيات على برنامج "وعي"، تليها مجموعة نقاش مع الرائدات الاجتماعيات عن القضايا الرئيسية المدرجة بالتدريب، بالإضافة إلى استمارة وعي للتنمية المجتمعية التي يتم التدريب عليها في إطار تنفيذ مرصد "وعى" للتنمية المجتمعية.

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