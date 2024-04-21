التحالف الوطنى يرصد استعدادات القافلة السابعة لإغاثة الأشقاء بغزة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 11:26 مساءً - رصدت الصفحة الرسمية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ،الاستعدادات للقافلة السابعة من قاطرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المتجهة الى قطاع غزة.

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للأشقاء فى قطاع غزة والتى تتضمن أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر 1490 طنًا من المواد الغذائية والمشروبات والمياه المعدنية والبطاطين والملابس.

وشملت أكثر من 1286 طنًا من المواد الغذائية ونحو 9 أطنان من المشروبات، بالإضافة لأكثر من 30 طنًا من الملابس والبطاطين، ونحو 165 طنًا من المياه المعدنية.



يشارك فى القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وذلك لدعم الأشقاء فى غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التى أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

القافلة السابعه للتحالف القافلة السابعه للتحالف

القافلة السابعه للتحالف لإغاثة الأشقاء بغزة القافلة السابعه للتحالف لإغاثة الأشقاء بغزة

جانب من القافله جانب من القافله

القافله القافله

قوافل الاغاثه قوافل الاغاثه