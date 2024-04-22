نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوقيت الصيفي.. تأخير مواعيد قطارات السكة الحديد ساعة في هذا التوقيت (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من تعديل جداول مواعيد القطارات تضامنا مع بدء تطبي التوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل 2024.

وأكدت الهيئة، حسب مستند حصل عليه “دوت الخليج”، أنه اعتبارا من هذا التوقيت يكون قيام القطارات وفقا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليا والتعليمات اللاحقة.

وشددت الهيئة، على أن القطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط.

تغيير مواعيد قطارات السكة الحديد

القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة ۲۳:۰۰ وحتى الساعة ٢٣:٥٩ تقوم متأخرة ساعة، وهي:

- قطار ٢٠٠٨ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٢٣:٠٠ يقوم الساعة ٠٠:٠٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ١٠٠٨ من محطة القاهرة (موعده الساعة ۲۳:۱٥ يقوم الساعة ٠٠:١٥ حسب التوقيت الصيفي).

- على محطة القاهرة قيام قطار ۱۰۱۰ (موعده الساعة ٠٠:٠٥ يقوم الساعة ٠١:٠٥ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ١٩٠٢ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٠٠:٢٠ يقوم الساعة ٠١:٢٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٣٠٠٦ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٠٠:٥٠ يقوم الساعة ٠١:٥٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٨٩٠ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٢٣:٣٠ يقوم الساعة ٠٠:٣٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٨٣٣ من محطة أسوان (موعده الساعة ٠٠:١٠ يقوم الساعة ١:١٠ حسب التوقيت الصيفي).