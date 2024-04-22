نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تُناشد اتخذوا كل الاستعدادات والتدابير اللازمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، حيث بدات درجات الحرارة في الارتفاع اليوم على كافة المحافظات والمدن المصرية، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وكشفت الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء 23 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل 2024، يشهد الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء ومعتدل ليلًا.



ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 مئوية، وتصل إلى 32 درجة مئوية على المحافظات الساحلية، فيما ترتفع على محافظة أسوان وتسجل 38 درجة مئوية.



تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم يسوده أجواء حارة نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية الشرقية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وكشفت خرائط الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم يسوده أجواء حارة نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية الشرقية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وكشفت خرائط الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 33 20

6 أكتوبر 34 19

بنهــــا 33 20

دمنهور 33 20

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 31 19

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 19

شبين الكوم 32 20

طنطا 31 19

دمياط 24 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 19

العريش 26 16

رفح 25 15

رأس سد ر 32 19

نخل 30 16

كاترين 26 12

الطور 29 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 31 20

العلمين 31 20

مطروح 30 21

السلوم 33 24

سيوة 35 25

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 22

سفاجا 32 21

مرسى علم 34 23

شلاتين 31 21

حلايب 28 22

أبورماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 20

بني سويف 35 20

المنيا 35 21

أسيوط 34 20

سوهاج 36 21

قنا 37 22

الأقصر 38 23

أسوان 38 23

الوادي الجديد 36 24

أبوسمبل 37 22