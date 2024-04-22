نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة برلمانية تناشد للكشف ازمة فستان طالبة جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية لطالبة من دخول الكلية بسبب ارتدائها الفستان، وهو ما يتعارض مع القانون والمادة 54 من الدستور التي تكفل حق الحرية الشخصية وتحميها من أي تجاوزات.

وتساءلت النائبة عما إذا كان الفستان ممنوعًا على الطالبات في كلية السياحة والفنادق، وهل يوجد زي موحد للكلية لم يلتزم به الطالبة؟ كما استفسرت عن وجود معايير أو قيود تتعلق بزي الطلاب والطالبات، وفي حال وجودها، فما هي تلك المعايير والقيود؟

وأوضحت النائبة أنه من الطبيعي أن تختلف آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة مناسبة للكلية أم لا، وذلك حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة التي يعيشون فيها، ومن ثم فإننا نتعرض لاعتماد ثقافة ورأي موظف الأمن ووكيل الكلية، ولا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من حقها في التعليم دون وجود معايير محددة لزي الطلاب.

وطالبت النائبة بإجراء تحقيق في هذه الواقعة ومعاقبة المسؤولين عن منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق، من أجل عدم تكرار مثل هذه الحوادث وعدم المساس بحرية الطالبات في ارتداء الفستان، الذي يعد الزي الطبيعي للبنات في مصر. كما طالبت بتوجيه الأسئلة إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإجابة عن هذه الأسئلة شفهيًا، وذلك وفقًا للمادة 202 من اللائحة.