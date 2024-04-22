نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الأستاذة الدكتورة ثناء حسن راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي، وبحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والسادة عمداء كليات التجارة ، الهندسة، الطب،العلوم،الألسن، الآداب والتربية النوعية، وهى الكليات السبع التي تستقبل زيارات الاعتماد خلال الفترة من (21 إلى 24 أبريل 2024)،و تبلغ عدد البرامج قيد التقييم خلال هذه الفترة ٣١ برنامج جارى تقييمها على أسس معايير الاعتماد البرامجى.

ضم الوفد رؤساء فرق المراجعين بالهيئة لاعتماد كلية الطب على النظام المؤسسي هذا بالإضافة لتقدم كلية التجارة لاعتماد أربعة برامج، وكلية الهندسة لاعتماد برنامجين وكلية التربية النوعية لاعتماد برنامجين، وثلاثة برامج بكلية الألسن، وأربعة برامج بكلية الآداب، وستة عشر برنامج بكلية العلوم.

وخلال اللقاء أشاد أ.د محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بدور الهيئة القومية لضمان جودة الاعتماد والتعليم، مؤكدًا أن الإدارة العليا لجامعة عين شمس تولي اهتمامًا بالغًا بزيارات فرق الجودة وتحرص على التواصل المستمر مع الهيئة،مؤكدا على أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميًا كما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.

كما أضاف سيادته أن الجامعة تُخطط للاعتماد المؤسسي، مشيرًا إلى دور اعتماد الكليات والبرامج في هذا الصدد، لافتًا إلى أن هناك برامج بكليات جامعة عين شمس تم اعتمادها دوليًا بعد حصولها على الاعتماد المحلى. وأوضح خلال اللقاء أن الجامعة تُقدم كافة الدعم المادي والمعنوي لكليات الجامعة في إطار تحسين جودة العملية التعليمية مشيرًا إلى أن هناك كليات استطاعت تنمية مواردها الذاتية، اعتمادًا على منظومة واستراتيجية متكاملة مكنتها من الاعتماد على مواردها، وهناك كليات ساهمت الجامعة في تقديم الدعم المادي لها.

كما أشار سيادته إلى الدعم المادي الذي توفره الجامعة في مجال البحث العلمي، موضحًا أن الخطة المالية للجامعة تكون بالاتساق مع الخطة الاستراتيجية، كذلك تحدث عن تدريب العاملين بالجامعة من خلال برنامج تدريبي مرحلي؛ لرفع كفاءة العاملين، إلى جانب توفير العديد من الدورات التدريبية التي تؤهلهم للمناصب العليا.

كما أكدت أ.د. ثناء راضي، أن أكبر عدد من زيارات الاعتماد لجامعة واحدة كان من نصيب جامعة عين شمس لهذا العام، وهو ما يؤكد على الزخم الموجود بالجامعة لتحسين جودة العملية التعلمية وأضافت أن الهيئة تحرص على هذا اللقاء البروتوكولي مع الإدارة العليا للجامعة قبيل زيارات الاعتماد بالكليات في إطار تبادل الخبرات والتحسين المستمر.

كما أشارت أ.د. رشا خفاجي إلى الدعم المادي والفني الذي يقدمه مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للكليات والتي من بينها الزيارات الدورية، وفى هذا الصدد أشاد رئيس الجامعة بجهد أ.د.رشا خفاجي وفريق مركز الجودة بالجامعة في تقديم الدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة.