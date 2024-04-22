نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 تنبيها من التعليم للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإدارات التعليمية لعقد اختبارات الفصل الدارسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الالكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي :

1-تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.

2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

5- طلاب المدارس الحكومية اللي استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالانترنت هتكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والاسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

6-أداء الامتحان ورقيا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها انترنت

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو

10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».