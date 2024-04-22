رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بذكرى عيد تحرير سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 11:25 صباحاً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات لفخامة الرئيس بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

وفي برقيته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتوجيهات المستمرة لفخامة رئيس الجمهورية ببذل قصارى الجهود من جميع أجهزة الدولة؛ من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء، وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص العمل؛ في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.