نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمى فى جراحات المخ والأعصاب وقاع الجمجمة بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الأستاذ الدكتور سورين نيوكولا الديا فرنسى الجنسية خبير جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى روتشيلد بباريس فى الفترة من 4 وحتى 12 مايو القادم.

للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتى المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 4-6/5/2024 ومجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء خلال المدة من 7-9/5/2024 والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى خلال المدة من 10-12/5/2024.

تُستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميًا بالعيادات الخارجية ما عدا يومى (الخميس - الجمعة) من كل أسبوع والأجازات الرسمية.