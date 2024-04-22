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خبير عالمى فى جراحات المخ والأعصاب وقاع الجمجمة بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - تعلن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الأستاذ الدكتور سورين نيوكولا الديا  فرنسى الجنسية  خبير جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى روتشيلد بباريس فى الفترة من 4 وحتى 12 مايو القادم.

للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتى  المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 4-6/5/2024 ومجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء خلال المدة من 7-9/5/2024 والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى خلال المدة من 10-12/5/2024.

تُستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميًا بالعيادات الخارجية ما عدا يومى (الخميس - الجمعة) من كل أسبوع والأجازات الرسمية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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