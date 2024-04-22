نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطاع التدريب بالانتاج الحربي ينظم لقاء لعدد من العاملين بالقطاع بمقريه (السلام – حلوان) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة،

وإطلاعهم على الموقف الحالى والخطط المستقبلية، وإشراكهم فى صنع القرارات وحل المشكلات التى تواجههم.

وصرح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة بأن المهندس / عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب حرص على تنظيم لقاء لعدد من العاملين بالقطاع بمقريه(السلام – حلوان ) .

وفى بداية اللقاء حرص " عبد الرؤوف " على نقل تحيات الوزير " محمد صلاح " للعاملين، مشيرًا إلى أن الغرض من هذه اللقاءات هو التواصل مع العاملين والاستماع لمطالبهم والعمل بكل جهدٍ على تحقيقها، مؤكدًا على أن جميع العاملين بقطاع التدريب أسرة واحدة، ومعربًا عن اعتزازه بالعاملين لما يبذلونه من جهدٍ لرفعة شأن القطاع، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لإستكمال مسيرة النجاح من خلال التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق، ومؤكدًا على حرص قطاع التدريب على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة لتحقيق استراتيجية القطاع.

وخلال اللقاء تم استعراض جوانب التطوير المختلفة بقطاع التدريب والتى تمت لصالح العاملين

فى مختلف المجالات من خلال عرض تقديمى قدمه الدكتـور محمد توفيــق مبروك رئيس الإدارة المركـــزية للتخطيط والإدارة الإستراتيجية والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والذى تناول الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، ومنها إصدار مجموعة من التعليمات التنظيمية لتنظيم العمل.

عقب ذلك قام رئيس قطاع التدريب ، يرافقه السيد خالد حسن عبدالقادر رئيس نقابة العاملين بالقطاع بتكريم عدد من السادة المحالين للمعاش وذلك تقديرًا لما قدموه خلال مسيرتهم المهنية، كما تم ايضًا تكريم السادة المشرفين على مشاريع طلاب المعهد الفنى للصناعات المتطورة تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة لخدمة القطاع بجميع كياناته.