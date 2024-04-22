رئيس وزراء فلسطين يثمن الدور المحورى لمصر منذ بداية الأزمة فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 12:31 مساءً - ثمن رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى، الدور المحورى الذى تضطلع به مصر منذ بداية الأزمة فى غزة والذى يأتى فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه جمهورية مصر العربية لشعب فلسطين الشقيق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر فى رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطينى.

وأعرب السفير خلال اللقاء عن تهنئته لرئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى بتوليه المنصب وتمنياته للحكومة الفلسطينية الجديدة بالنجاح والتوفيق في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة،

وأكد استعداد مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح عمل الحكومة، في سبيل خدمة الشعب الفلسطينى الشقيق.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول الأوضاع الراهنة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية.

كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع.

وتناول الجانبان كذلك أجندة عمل الحكومة وأولوياتها، وبرنامج الإصلاح المؤسسي والإنعاش الاقتصادى، بالإضافة إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المشتركة، بما يخدم الشعب الفلسطيني، وذلك في ضوء أولويات معالجة التحديات الضخمة التي تواجه القطاعات الاقتصادية والخدمية.