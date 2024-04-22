رئيس جامعة حلوان يستكمل سلسلة اللقاءات مع الكيانات الاستراتيجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 12:31 مساءً - في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور #السيد_قنديل رئيس الجامعة مع مختلف الكيانات الاستراتيجية، عقد اجتماعًا حضره الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى وحدة إدارة المشروعات، ومكتب العلاقات الدولية، ووحدة التصنيف الدولي، ووحدة دعم البحث العلمي.

وتناول الاجتماع التعريف بالكيانات المتواجدة وإنجازاتها وخططها المستقبلية، وكيفية الربط بين جميع كيانات الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وحث الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في كلمته على التطوير الذاتي لأعضاء الهيئة المعاونة وحث على ضرورة أخذ صغار الباحثين دورات في اللغة الأجنبية والحاسوب، وذلك لتطوير العمل المؤسسي وإخراج جيل قادر على الإدارة.

من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على ان الجامعة تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو إزالة كافة العقبات التي تواجه النهوض بمنظومة البحث العلمي، والباحثين وتدعيمهم من خلال المشاركة في الكيانات الاستراتيجية وتنمية مهاراتهم عبر لقاءات متعددة لحثهم على الحياة العلمية.