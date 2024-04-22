بإجمالي 55 سنة سجن.. ضبط عاطلين وحداد هاربين من تنفيذ أحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة