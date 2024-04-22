أخبار مصرية

بإجمالي 55 سنة سجن.. ضبط عاطلين وحداد هاربين من تنفيذ أحكام

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، مطلوب التنفيذ عليه فى 24 قضية (تبديد)، بإجمالى مدد حبس 10 سنوات وكفالات مالية.

 

ضبط (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، محكوم عليه بالسجن المؤبد.

 

ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية)، مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية (تبديد – إيصال أمانة)، بإجمالى مدد حبس 20 سنة و4 أشهر وكفالات مالية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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