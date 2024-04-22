بإجمالي 55 سنة سجن.. ضبط عاطلين وحداد هاربين من تنفيذ أحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، مطلوب التنفيذ عليه فى 24 قضية (تبديد)، بإجمالى مدد حبس 10 سنوات وكفالات مالية.
ضبط (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، محكوم عليه بالسجن المؤبد.
ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية)، مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية (تبديد – إيصال أمانة)، بإجمالى مدد حبس 20 سنة و4 أشهر وكفالات مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.