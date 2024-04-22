ضبط 322 قضية مخدرات و132 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط (322) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (363) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (142,053 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (30 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,193 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,936 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,860 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,560 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (982 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (530 جرام).

عدد (6924) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (132 قطعة سلاح نارى بحوزة 114 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(7) بنادق آلية .

(8) بنادق خرطوش.

(4) طبنجات .

(113) فرد محلى.

(154) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة .

(235) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (71942) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(277) حكم جناية.

(23064) حكم حبس جزئى.

(4234) حكم حبس مستأنف.

(34668) حكم غرامة.

(9699) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط عدد (6) تشكيلات عصابية ضموا (16) متهم إرتكبوا (13) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (287) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (20556) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.