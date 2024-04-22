167 قاطرة محملة بـ 2985 طناً من الغذاء والدواء.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 02:26 مساءً - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، عن انطلاق القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين.

وبحسب بيان المركز الإعلامي للتحالف الوطني، تتضمن القافلة أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طنًا من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية، وخيم، ومراتب، ومخدات، وملابس، وبطاطين، وأحذية ومياه معدنية للشرب.

وشملت القافلة أكثر من 2215.2 طنًا من المواد الغذائية ونحو 97.5 طنًا من أدوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65.4 طناً من الخيام والمراتب والمخدات، بالإضافة لأكثر من ١٤٣ طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من ٣٨٠ طنًا من المياه المعدنية.

يشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.