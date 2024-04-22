بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد القيامة.. الداخلية تقرر زيارتين إستثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 02:26 مساءً - بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد القيامة المجيد، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم زيارتين إستثنائيتين، إعتباراً من السبت 27 إبريل الجارى، حتى الخميس 16 يونيو المقبل، أسوة بالأعوام السابقة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .