النواب يحيل 4 اتفاقيات للجان النوعية.. أبرزها توريد 7 قطارات نوم فاخرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 02:26 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات للجان النوعية المختصة خلال الجلسة العامة، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على طريقة إقرارها، بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور والقانون.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، تم إحالته الاتفاقية للجنة النقل.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) تمت إحالة الاتفاقية الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب الشؤون الأفريقية والدفاع والاقتصادية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا، لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.