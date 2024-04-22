نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام "الفصل الجدراسي الثاني" للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-الأربعاء8/5/2024: اللغة العربية – لمدة ثلاث ساعات

-السبت11/5/2024: الرياضيات – لدة ثلالث ساعات، الفلسفة والمنطق – لمدة ساعة ونصف.

-الإثنين13/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف، التاريخ – لمدة ساعة ونصف.

-الأربعاء15/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى – لمدة ساعتان ونصف.

-السبت18/5/2024: الفيزياء – لمدة ساعة ونصف.

-الإثنين20/5/2024: الكيمياء – لمدة ساعة ونصف، الجغرافيا – لمدة ساعة ونصف.

-الأربعاء22/5/2024: الأحياء – لمدة ساعة ونصف.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة بخصوص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بحيث تبدأ امتحانات يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب رسمي، إن الورقة الامتحانية عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أن تكون الأسئلة المقالية ورقية، أما الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو تم كسره أو فقده يتم امتحانهم ورقيًا.

وشدد الخطاب، على أن يكون الامتحان الإلكترونى هو نفس الامتحان الورقي، وأشار إلى أن تعقد الامتحانات ورقيًا لطلاب الدمج.

مواصفات ورقة الامتحانات (أولى وثانية ثانوي)

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة والتي تتضمن 85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي.