نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط والتحفظ على 47 مركبة توك توك لإعاقة الحركة المرورية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت محافظة الجيزة شكاوي مواطني حي جنوب الجيزة عبر الصفحة الرسمية من وجود مخالفات لمركبات التوك توك من سير عكس الاتجاة وإعاقة حركة المارة والمركبات بشوارع ربيع الجيزى والمنيب والمحطة.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوي الواردة بالتعاون بين الجهات المعنيه لتحقيق الإنضباط بالشارع.

وفي ذلك الاطار شنت محافظة الجيزة حملاتها من خلال حي جنوب الجيزة وإدارة المرور بالمناطق المشار اليها واسفرت عن ضبط والتحفظ علي عدد ٤٧ مركبة توك توك علي مدار يومين لإعاقتهم الحركة المرورية والسير عكس الإتجاه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بمتابعه من اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.