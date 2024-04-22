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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بالقاهرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني  الثانوي العام "الفصل الدراسي الثاني" للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

-الخميس 9/5/2024: اللغة العربية- ثلاث ساعات

-الأحد 12/5/2024: تطبيقات الرياضيات – ساعة ونصف، الجغرافيا – ساعتان.

-الثلاثاء 14/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى – ثلاث ساعات.

-الخميس 16/5/2024: جبر وتفاضل وحساب مثلثات- ثلاث ساعات.

-الأحد 19/5/2025: الفيزياء – ساعتان، التاريخ – ساعتان.

-الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية – ساعة ونصف، الكيمياء – ساعتان، علم النفس والاجتماع – ساعتان.

- الخميس 23/5/2024، الأحياء – ساعتان، الفلسفة – ساعتان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي :

1-تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.

2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

5- طلاب المدارس الحكومية اللي استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالانترنت هتكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

6-أداء الامتحان ورقيا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو

10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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