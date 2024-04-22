جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام "الفصل الدراسي الثاني" للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

-الخميس 9/5/2024: اللغة العربية- ثلاث ساعات

-الأحد 12/5/2024: تطبيقات الرياضيات – ساعة ونصف، الجغرافيا – ساعتان.

-الثلاثاء 14/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى – ثلاث ساعات.

-الخميس 16/5/2024: جبر وتفاضل وحساب مثلثات- ثلاث ساعات.

-الأحد 19/5/2025: الفيزياء – ساعتان، التاريخ – ساعتان.

-الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية – ساعة ونصف، الكيمياء – ساعتان، علم النفس والاجتماع – ساعتان.

- الخميس 23/5/2024، الأحياء – ساعتان، الفلسفة – ساعتان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي :

1-تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.

2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

5- طلاب المدارس الحكومية اللي استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالانترنت هتكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

6-أداء الامتحان ورقيا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو

10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».