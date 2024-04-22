الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تمنح الدكتوراة الفخرية لشيخ الأزهر والبابا تواضروس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 03:31 مساءً - منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري درجة الدكتوراة الفخرية إلى كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لجهودهما في خدمة الإنسانية واعلاء قيم التسامح.

جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل السلام العالمي" الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وسلم الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية قداسة البابا تواضروس شهادة الدكتوراة الفخرية، وأعلن أنه سيتم تسليم شيخ الأزهر شهادة الدكتوراة الفخرية في لقاء شخصي بوقت لاحق.