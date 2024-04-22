تحت رعاية الرئيس السيسي.. المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية تستضيف البطولة العربية العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 03:31 مساءً - تستضيف المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى خلال الفترة بين 24 وحتى 27 أبريل الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

ونظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً اليوم بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد والتي تنظمها القوات المسلحة بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية بمشاركة 11 دولة عربية وهي ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات ) وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين.