نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير تشاد لبحث سبل التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية تشاد بالقاهرة برئاسة “ تشوناي اليمي” سفير جمهورية تشاد، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بالجامعة، وضم الوفد “حسن يعقوب” سكرتير أول السفارة “ هاني علي أبو الكاس” مستشار السفير “نبيل نصر” مستشار السفير.

تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين البلدين، وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات بجمهورية تشاد فى المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي، بما يشمل تدريب لأعضاء هيئة التدريس هناك وتبادل الطلاب والأساتذة.

كما تم التركيز علي التعاون فى المجال الطبي والطب البيطرى والزراعة للاستفادة من خبراء جامعة عين في تلك المجالات، كذلك تم استعراض سبل تعزيز التبادل الثقافي وتنظيم الفعاليات المشتركة والتى من بينها إطلاق جامعة عين شمس لقوافل طبية بجمهورية تشاد.

وفي ختام اللقاء اتفقا الطرفان علي عقد مزيد من اللقاءات لوضع تصور لسبل التعاون الممكنة بين جامعة عين شمس والجامعات بجمهورية تشاد.

يأتي اللقاء في سياق جهود جامعة عين شمس لتوسيع وتعزيز شبكة التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة.