نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المؤتمر السنوى وأسبوع العلم بكلية البنات جامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوى للكلية بعنوان" التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي فرص وتحديات".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات ورئيس المؤتمر، والدكتورة أسماء زعزع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تستمر فعالياته من 20 إلى 24 أبريل الجاري.

بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بعرض كل وكيل من وكلاء الكلية إنجازات القطاع الخاص بسيادته والإدارات والوحدات التابعة للقطاع وفعاليات القطاع على مدار العام.

وقلت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، إن فعاليات المؤتمر السنوي هذا العام حول أهم التحديات والفرص التي تواجه الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم ومنها أخلاقيات التعليم فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعي وتأهيل الطالبات لسوق العمل فى عصر التحول الرقمى، كما يناقش المؤتمر دور المرأة في عصر التحول الرقمي وفى التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التركيز. على دور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمى وفى إعداد جيل جديد من الطالبات لمواجهة سوق العمل وكيفية التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات التعليمية.

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف أن المؤتمر يغطى قطاعات الكلية الثلاثة "قطاع شئون التعليم والطلاب "بمتابعة وتنظيم مجموعة من الاحتفالات والفعاليات وورش العمل الطلابية و "قطاع الدراسات العليا من خلال مشاركته بمتابعة مؤتمرات الأقسام العلمية و" قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة " من خلال التنسيق لمجموعة من الندوات والجلسات وورش العلمية التي تسهم في تغطية كافة محاور المؤتمر هذا البرنامج متنوعا ومستثمرا للتنوع المميز لكلية البنات من خلال تنوع قطاعاتها وأقسامها بين علمية وتربوية وأدبية، فجاء البرنامج ثريا بدراساته التي تحقق أهداف المؤتمر خلال أسبوع العلم.

في نهاية كلمتها قدمت الشكر والتقدير لكل الحضور والفريق المتكامل الذي يعمل داخل الكلية وخارجها لخدمة أبناء الكلية وتطويرها و فريق تنظيم المؤتمر.

و اختتمت الجلسة الافتتاحية بحفل كورال كلية البنات بالتعاون مع فريق كورال أون تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالكلية.