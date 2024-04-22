وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئا الرئيس السيسي بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 04:29 مساءً - بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، وجاء نصها:

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير، وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم، باليمن والبركات".

وأضاف وزير الدفاع فى نص البرقية قائلا: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم شعب مصر العظيم بها لحماية الوطن وصون مقدساته، متمسكين بروح نصر أكتوبر، ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحياتهم بأحرف من نور، فى سجلات شموخ الوطن ورفعوا راية مصر على أرض سيناء الحبيبة، تخفق بالعزة والكرامة الوطنية، رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر، وكل عام وسيادتكم بخير".

وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.