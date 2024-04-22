عاجل - بيان شعبة الدخان: تحديثات أسعار السجائر الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - بيان شعبة الدخان.. تحديثات أسعار السجائر الجديدة.. أسعار السجائر الجديدة.. أصدرت شعبة الدخان ، اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، تسعيرة جديدة أسعار منتجات الدخان .

تتابع دوت الخليج كل جديد حول جديد أسعار السجائر، التابع لشركة فيليب موريس، بيان شعبة الدخان، والتي يسعى العديد لمعرفتها، وجديد تحديثاتها.

إصدار بيان أسعار السجائر الجديدة

بيان شعبة الدخان.. قائمة أسعار بيع منتجات السجائر.. وحسب إخطار شركة فيليب موريس، تم إرساله إلى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، تم تحديد قائمة أسعار جديدة، لمنتجاتها من السجائر للمستهلك.

قائمة أسعار السجائر الجديدة:



- أسعار السجائر الجديدة.. سعر علبة ميريت 90 جنبها.

- أسعار السجائر الجديدة.. سعر علبة مرلوبورو 84 جنيهًا.

- أسعار السجائر الجديدة.. سعر علبة مرلبورو كرافتيد 74 جنيهًا.

- أسعار السجائر الجديدة.. سعر علبة ال ان ام 64 جنيهًا.

موعد تطبيق أسعار منتجات فيليب موريس الجديدة

حسب الإخطار الذي أرسلته شركة فيليب موريس إلى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، سيتم التطبيق أسعار السجائر الجديدة، قائمة بيع منتجات فيليب موريس، اعتبارًا من الغد الموافق الثلاثاء 23 أبريل 2024.