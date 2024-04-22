قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء إلى شمال سيناء الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء إلى محافظة (شمال سيناء) الجمعة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور / شوقي علام مفتي الديار المصرية، سوف تنطلق يومي الخميس والجمعة: (16–17شوال 1445هـ)، الموافق (25- 26/4/2024م)، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "تطبيقات حسن الخلق"، وذلك على النحو التالي: