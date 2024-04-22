نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة علمية بجامعة عين شمس تطلق توصيات مبتكرة للقضاء على الهدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت الندوة العلمية التى عقدتها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الهدر، تحت رعاية، أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د ريهام رفعت، القائم بعمل عميد الكلية بمجموعة من التوصيات من بينها تفعيل دور الاتصال للقضاء على الهدر من خلال المؤسسات النظامية مثل المدارس والجامعات والمؤسسات غير النظامية مثل الإعلام والأسرة والمؤسسات الدينية.

كما شددت التوصيات على دور استخدام وسائل الاتصال المرئي كالمطويات والملصقات للتوعية للقضاء على الهدر وضرورة تطوير بعض الاليات لتعديل السلوك للحد من هدر الموارد وتدعيم السلوكيات الخاصة بتقليل الهدر من استخدام الطاقة / المياه / الغذاء.

كذلك أوصت الندوة بالتوعية بخطورة النفايات البلاستيكية، وتشجيع الاستهلاك المسئول من خلال القنوات التوعوية المختلفة والتأكيد على دور القدوة لمحاكاة السلوك المسؤول تجاه البيئة وزيادة كفاءة الموارد وتقليل التأثير البيئي في دورة حياة المنتج

أوصت الندوة أيضا بالاتجاه إلى الاقتصاد الدائري لتقليل الهدر والمخلفات وإعادة النظر في تصميم مواد التعبئة والتغليف لتحقيق الاستدامة وتقليل المخلفات

وأوضحت أ.د ريهام رفعت، القائم بعمل عميد الكلية أن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الهدر يأتى في إطار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2022، قرارا في دورتها السابعة والسبعين بإعلان يوم 30 مارس يوما دوليا للقضاء على الهدر، ويحتفل به سنويا، مشيرة إلى أن الندوة عقدت يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل 2024 عبر تطبيق Microsoft Teams، وبلغ عدد المشاركين في الندوة (48) مشاركا من طلاب الماجستير والدكتوراه.

وأضافت أن الندوة هدفت إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وتنمية الوعي بالاستخدام المستدام للموارد ودعم التحول المجتمعي نحو التدوير وإذكاء الوعي بشأن مساهمة المبادرات المعنية بالقضاء على الهدر في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ويستلزم نهج القضاء على الهدر أن تتم علميات الإنتاج والاستهلاك والتخلص من النفايات بطريقة مسؤولة وفي نظام دائري مغلق، هذا يعني إعادة استخدام الموارد أو استردادها قدر الإمكان، وتقليل تلوث الهواء والأرض والماء.

يذكر أن مقررة الندوة ا.د سهام أحمد عبد الحميد أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس قسم العلوم الزراعية البيئية ومدير وحدة الجودة بالكلية، وتضمن برنامج الندوة محاضرة بعنوان "دور الاتصال والوعى في القضاء على الهدر" حاضر فيها، أ. د عبد المسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئي.

تلاها محاضرة بعنوان "الجوانب السلوكية للقضاء على الهدر" حاضر فيها أ.م.د أحمد فخري أستاذ علم النفس، رئيس قسم الانسانيات البيئية.

تلا ذلك محاضرة بعنوان "اقتصاديات القضاء على الهدر"، حاضر فيها أ.د علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، تلاها محاضرة بعنوان "صفرية المخلفات" يحاضر فيها أ.د طه عبد العظيم أستاذ الكيمياء البيئية.