نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن تنبيهات بشأن إجراء الاختبارات العلمية بمادة التربية الرياضية (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومكتب مستشارة مادة تنمية التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى مديريات التربية والتعليم بالتنبيه على موجه عام التربية الرياضية طبقًا للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2019 بأن يتم إجراء امتحانات أخر العام لمادة التربية الرياضية ( العملي ) قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات آخر العام وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2023،2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال خطابها على أنه يتم التنبيه على توثيق الاختبارات العملية أثناء الامتحان بالصور وإرسالها على جروب الموجهين العموم وعمل c.d وإرساله إلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة القاهرة ومنظمة الصحة العالمية وبنك الطعام المصري وبالشراكة مع مؤسسة بلومبرج وفيتال استراتيجي.

