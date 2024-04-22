الداخلية تكشف ملابسات اقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى مدرسة خاصة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أمس الأحد 21 إبريل الجارى، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب إنتهاء اليوم الدراسى بين طالبين، قام على إثرها والد أحدهما بالإستعانة بصديق له والتعدى بالضرب على الطالب الآخر، وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة، ولدى تجمع الأمن الإدراى وعدد من الأهالى قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار، وتمكن الأمن الإدارى من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.

أثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن طبنجة صوت "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.