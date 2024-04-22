نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان يتفقد سير العملية التعليمية بكلية التجارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اليوم الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان كلية التجارة ويرافقه الدكتور حسن الشقطى عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لمتابعة سير العملية التعليمية بكلية التجارة والتى تشهد طفرة غير مسبوقة فى ظل التطورات التي شهدتها الكلية خلال العامين الأخيرين؛ حيث استحدثت الكلية عددا من البرامج الجديدة فى مراحل البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشاد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بالمجهود المبذول للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بكلية التجارة وذلك لخدمة المجتمع الأسوانى.

كما نظمت إدارة الكلية لقاء مفتوح بين رئيس الجامعة وطلاب الكلية؛ للاستماع إلى طلبات ومقترحات الطلاب والإنصات إلى تطلعاتهم وطموحاتهم وخاصة فيما يرتبط بالتخرج والالتحاق بسوق العمل.

وركزت كثير من مقترحات الطلاب على التدريب العملي وتطلعاتهم إلى تدريب حقيقي؛ واستعرض الدكتور حسن الشقطي عميد الكلية إمكانات التدريب التي تقدمها الكلية لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة حيث نجحت الكلية في بناء أواصر وعلاقات قوية مع الشركات الكبرى بأسوان وصعيد مصر وعلى رأسها شركات كيما والكهرباء ومصر للطيران والفوسفات والسكر ولب الورق والتي تساند المجتمع الجامعي بتدريب عشرات الطلاب سنويا وخلال فترة الصيف.

كما تم طرح مجموعة من الأفكار الجديدة والتى تكون نواة لمشروعات رائدة مستقبلا كمشروع إعادة تدوير المخلفات والذى يخدم المحافظة بوجه عام.

كما وجه رئيس الجامعة بدعم الطلاب من خلال عمل بروتوكولات مع مؤسسات الأعمال المختلفة بنطاق محافظات أسوان والأقصر وقنا لاستيعاب أبنائنا الطلاب بكلية التجارة للتدريب خلال الإجازة الصيفية.

وفى نهاية زيارته أشاد الدكتور رئيس الجامعة بأداء الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور حسن الشقطى عميد الكلية والذى لم يدخر جهدا للنهوض بالكلية فى ظل دعم اللامحدود من قيادة الجامعة.

جانب من اللقاء