جامعة القاهرة: دخول جميع الطلاب امتحانات نهاية العام دون حرمان غير المسددين للمصروفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:29 صباحاً - انتهى مجلس شئون التعليم والطلاب في جامعة القاهرة من وضع التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، متضمنة مجموعة من الإجراءات أهمها التأكيد على دخول جميع الطلاب المسجلة أسمائهم امتحانات نهاية العام دون حرمان أي طالب من دخول الامتحانات لعدم دفعه المصروفات، مع حجب نتيجته وحرمانه من الأوراق والشهادات وإخلاء الطرف وختم الأوراق وجميع الإجراءات اذا كان عليه مصروفات أو مستحقات.

وتجرى كليات جامعة القاهرة استعدادات مكثفة لإعلان جداول امتحانات نهاية العام الدراسى بالكليات والتى من المقرر أن تعقد حضوريا داخل مبنى الامتحانات وقاعات ومدرجات الكليات حسب طبيعة الدراسة فى كل كلية، بالإضافة إلى مراجعة البنية التحتية للأماكن المخصصة لاداء الاختبارات وكذلك العمل على مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية بحيث تراعى شمولية المقررات الدراسية.

كان مجلس شئون التعليم والطلاب في جامعة القاهرة عقد اجتماعاً برئاسة الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤن التعليم والطلاب، وعضوية وكلاء شؤن التعليم والطلاب بكليات جامعة القاهرة، والأمين العام للجامعة، لدراسة الموضوعات المرفوعة من الكليات، وأيضاً تعليمات الامتحانات بجامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2024.