سفير فلسطين بالقاهرة: نقدر عاليا جهود مصر الشقيقة بقيادة الرئيس السيسي لدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 02:25 مساءً - أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن بلاده تقدر عالياً الدور الذي تقوم به مصر الشقيقة الكبرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة خلال الحرب التي يشهدها قطاع غزة.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب الدائرة في غزة والتي أتمت يومها الـ200 وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده السفير الفلسطيني وسفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه اليوم بمقر المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة بمناسبة الإعلان عن تدشين فعالية ثقافية بالمعهد بعنوان (هنا فلسطين) وتنطلق السبت القادم وتستمر لمدة يومين.

ونوه السفير الفلسطيني بالجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة ، من قبل الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي .. واستدرك قائلا "وهذه الجهود لم تنجح ، وتم إفشالها بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتعنت والرافض لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني حيث عارضت واشنطن العديد من مشروعات القرارات فى الأمم المتحدة باستخدامها حق الفيتو".

وأشار دياب اللوح إلى وجود مشروع قرار جديد تقدمت به فرنسا وهو قيد الدراسة حاليا .. معربا عن أمله في أن تنجح الجهود الفرنسية لوقف الحرب فى غزة والاعتداءات التي تشهدها الضفة الغربية.

ومن جانب آخر.. أعرب سفير فلسطين عن تقديره للمجلس الثقافي الفرنسي والسفارة الفرنسية على تنظيم الفعالية الثقافية "هنا فلسطين".. مشيرا إلى أن الثقافة تلعب دورا مهما ولكنها تمثل بالنسبة لفلسطين بعدا آخر.

وأبرز دياب اللوح الأضرار الجسيمة التي طالت القطاع الثقافي في غزة خلال الحرب الدائرة .. مشيرا إلى استشهاد 45 من الفنانين والكتاب فضلا عن تدمير عدد كبير من المساجد والكنائس والمراكز والكنوز الثقافية و19 جامعة وكلية و230 مدرسة وباقي عدد المدارس بالقطاع بات غير صالح للتعليم.

وقال سفير فلسطين :"إنه على الرغم من ذلك نؤمن بأن الشعب الفلسطيني جدير بالحياة وبأن من حقنا أن نعيش كباقي شعوب العالم"..مشيدا بالجهود التي تقوم بها فرنسا وبالمبادرات التي تطرحها لخروج الشرق الأوسط من دائرة العنف وإقامة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب دياب اللوح عن شكره لفرنسا لتصويتها يوم الخميس الماضي لصالح مشروع القرار الخاص بمنح فلسطين عضوية بالأمم المتحدة والذي قوبل بالفيتو الأمريكي..مشددا على أن فلسطين ستواصل جهودها من أجل الحصول على حقوق شعبها.

وأكد أنه لا مصلحة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الدائرة في غزة ولا في اتساع رقعتها ولا في أن تتحول إلى حرب إقليمية أو شبه إقليمية أو لحرب بالوكالة في المنطقة .. مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الحرب فورا وإغاثة الشعب الفلسطيني وتمكين الفلسطينيين أن يعيشوا بحرية وكرامة.

وفيما يخص اليوم التالي للحرب في غزة..قال السفير الفلسطيني : "إننا كشعب نريد أن نعيش فى حرية وكرامة وسلام، وأن نرى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش في سلام مع باقي شعوب المنطقة"..مشددا على أن قطاع غزة هو جزء من هذه الدولة.

وأضاف دياب اللوح أنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة، ولا دولة بدون القدس الشرقية عاصمة لها .. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني صاحب القرار وله قيادة منتخبة شرعية ممثلة في الرئيس محمود عباس.