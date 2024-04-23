وزير الري: تجهيز مركز للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 05:25 مساءً - قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن المشروعات التي تنفذها الوزارة في دول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات بهذه الدول، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص.

واستعرض سويلم، في اجتماع أمس، موقف سير العمل في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية وغيرها)، ومراجعة موقف الأعمال المنفذة بكل مشروع ونسب الإنجازات المحققة.

كما ناقش البرنامج الزمني المقترح لافتتاح عدد من المشروعات التي انتهى تنفيذها بدول حوض النيل لخدمة المواطنين هناك، بالاضافة لتدشين عدد من المشروعات التى ستبدأ قريبا.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، موقف المشروعات التي انتهى تنفيذها بدولة جنوب السودان، لافتا إلى إنشاء ٢٠ محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، ومرسيين نهريين لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل ٣ محطات قياس للمناسيب والتصرفات، وإنشاء محطتي قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين في منجلا ونيمولي، ومعمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال.

وأشار وزير الري، إلى تدشين مشروع إنشاء ٨ محطات مياه شرب جوفية، بلغت نسبة تنفيذ 3 محطات منها 72%، وبدأ العمل في محطتين بمقاطعة يورو في مارس، وسيبدأ العمل في المحطات الثلاث الباقية في شهر يونيو.

وتابع: كما يجري العمل على تنفيذ محطة قياس للمناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي بنسبة تنفيذ ٨٥% حتى الآن، ومشروع لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٥% حتى تاريخه، كما يجري الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل، يجري أيضًا تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان بدولة جنوب السودان واتخاذ إجراءات توريد الأجهزة والمهمات المطلوبة للمركز.