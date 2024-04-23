نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي العمرانية يكرم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدرسة خاتم المرسلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية بمحافظة الجيزة، حفظة القرآن الكريم من الطلاب بمدرسة خاتم المرسلين بالعمرانية.

وأقيم حفل تكريم حفظة القرآن، خصيصا لتكريم حملة كتاب الله، للغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وما يحمله من معانى سامية.

وأكد رئيس حي العمرانية، على حرصه الدائم على تشجيع حفظة القرآن الكريم، والعمل على إعدادهم، وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.

كما قدّم الطنطاوي، الشكر لكل من بذل الجهد في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور، لنفع الأطفال والمجتمع والوطن، بما في القرأن من قيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ، مع أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية وتحفيز قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثالًا يحتذى به.

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