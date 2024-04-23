نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. اجتماع مشترك بين "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" لبحث أزمة تغطية الجنازات ومراسم العزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد نقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، اجتماعًا عاجلًا في مقر النقابة، مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذي لشُعبة المصورين الصحفيين؛ لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات ومراسم العزاء.

وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك جاء نظرًا للأحداث المتكررة، فيما يتعلّق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخّل سريع وحاسم لحلها، ومنع تكرارها.

وكانت قد دعت نقابة الصحفيين، الزملاء، إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وأكدت النقابة احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، مشددة على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملًا صحفيًا يوثّق حدث يهم الجمهور، ويؤرشِف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلًا.