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أحمد جودة - القاهرة - خلال أيام.. موعد تغيير الساعة في مصر وعودة التوقيت الصيفي 2024

خلال أيام.. موعد تغيير الساعة في مصر وعودة التوقيت الصيفي 2024.. مع اقتراب فصل الربيع والصيف، يعتمد العديد من البلدان على تغيير التوقيت للاستفادة من ساعات النهار الطويلة وتوفير الطاقة. يُعدّ التوقيت الصيفي خطوة استراتيجية تُتبع في العديد من الأنحاء حول العالم، حيث يتم تقديمه عادةً في شهر أبريل أو مايو، وينتهي في سبتمبر أو أكتوبر. سنتناول في هذه المقدمة أهمية تغيير التوقيت للمجتمع والبيئة، بالإضافة إلى موعد تطبيقه لعام 2024 وتأثيراته المتوقعة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

خلال أيام.. موعد تغيير الساعة في مصر وعودة التوقيت الصيفي 2024

من بين أكثر الاستفسارات شيوعًا على الإنترنت هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي وهنا الجدول الزمني المتوقع للتغيير:

من المتوقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليلة الجمعة 26 أبريل 2024.

حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة 1:00 بدلًا من الساعة 12:00.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي مقرر أن يكون في 28 أكتوبر 2024.

الهدف من تطبيق فكرة التوقيت الصيفي هو استغلال ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، حيث تصل ساعات النهار في ذروتها خلال الصيف إلى نحو 14 ساعة.

مميزات تطبيق التوقيت الصيفي

يترتب على تطبيق التوقيت الصيفي عدة فوائد للدولة وللمواطنين، ومن بين هذه الفوائد:-

يؤكد الدكتور أشرف تادرس أن استيقاظ الأفراد في السادسة صباحًا في فصل الصيف يجعلهم يواجهون شروقًا للشمس مبكرًا كما لو كان الوقت السابع، وبالتالي فإن تقديم الساعة في فصل الصيف يساهم في ترشيد استخدام الطاقة.

يساهم التوقيت الصيفي في استغلال الضوء الطبيعي بشكل أفضل، خاصة مع بداية النهار السريع بعد فترة الليل القصيرة.

يعتمد العديد من الدول الكبيرة على التوقيت الصيفي في مؤسساتها، مما يبرز أهمية تبنيه في تنظيم الحياة اليومية والعملية.

من الضروري تعديل الساعات في جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لضمان استمرار عملها بكفاءة بعد تغيير التوقيت.

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى 28 أبريل 2024، وعليه يجب على الجميع ضبط الساعات لتوافق التغيير المقرر.