نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اعرف الآن".. موعد عودة التوقيت الصيفي في مصر وتغيير الساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "اعرف الآن".. موعد عودة التوقيت الصيفي في مصر وتغيير الساعة

"اعرف الآن".. موعد عودة التوقيت الصيفي في مصر وتغيير الساعة.. بينما نقترب من نهاية فصل الشتاء في مصر، يترقب الجميع بفارغ الصبر التغيير إلى التوقيت الصيفي الرسمي. بعد تطبيق هذا النظام في العام الماضي في شهر أكتوبر، يثير السؤال حول موعد بدء التوقيت الصيفي اهتمام الكثيرين. من المعروف أن هذا الانتقال يؤثر على نمط الحياة والجداول اليومية للمواطنين، لذا فإن متابعة الإعلان الرسمي عن نهاية التوقيت الشتوي أصبحت محط اهتمام عديد الأفراد في البلاد.

تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024

"اعرف الآن".. موعد عودة التوقيت الصيفي في مصر وتغيير الساعة

يقوم نظام التوقيت الصيفي على آلية تقديم الساعة بمعدل 60 دقيقة تبعًا لقرار مجلس الوزراء المصري، وقد جاء قرار تطبيق التوقيت الصيفي في دولة مصر بعدما تم إلغاءه لمدة تزيد عن 7 سنوات، وقد بدأ تطبيقه في أخر جمعة من شهر أبريل 2023 حيث وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يوم الاثنين 17 أبريل لعام 2023 على هذا القرار وفقًا للقانون رقم 24، حيث ينص هذا القانون على أنه سوف يتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر كل عام ميلادي، حيث يتم الاستمرار بهذا النظام لمدة ستة أشهر تبعا للأجندة الرسمية للعام الميلادي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

قام مجلس الوزراء المصري تحت إشراف ورئاسة مصطفى مدبولي بإقرار عودة تفعيل نظام التوقيت الصيفي والعمل بالساعة الصيفية، وجاء في مضمون القرار ما يلي:-

سيتم بدء نظام التوقيت الصيفي في كل عام بداية من يوم الجمعة الأخيرة من أبريل (الذي سيوافق هذا العام 26 أبريل 2024) ويستمر العمل بهذا النظام حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

يتم تقديم الساعة الرسمية في مصر بمعدل 60 دقيقة عن النظام العادي المتبع في الجمهورية.

كما صرح مجلس الوزراء المصري بأن هذا القرار جاء بالاستناد إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يهدف إلى المحافظة على الطاقة وترشيد استهلاكها.