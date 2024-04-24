المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة من الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 12:32 صباحاً - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة.

قال الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي- العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

أكد «الفقي» أن تجارب الأداء للسادة المشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكافة عناصر العمل الفني.