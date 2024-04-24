أحمد جودة - القاهرة - استعدادات ومفاجآت: تحديد موعد شم النسيم لعام 2024 وعدد أيام الإجازة

استعدادات ومفاجآت: تحديد موعد شم النسيم لعام 2024 وعدد أيام الإجازة.. في خطوة تؤكد على الشفافية وتقديرًا لاحتياجات المواطنين، قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالإعلان الرسمي اليوم، الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، عن تحديد موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال للعام الحالي. هذا الإعلان يأتي ليس فقط كتأكيد للتزام الحكومة بتوفير الاستقرار والتواصل مع المواطنين، بل ليمكن الجميع من التخطيط المسبق والاستعداد للاحتفال بهاتين المناسبتين الوطنيتين بأجواء من الفرح والتفاؤل.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024 المقبل، ويوم الإثنين 6 من مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة شم النسيم وعيد العمال

استعدادات ومفاجآت: تحديد موعد شم النسيم لعام 2024 وعدد أيام الإجازة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجازة شم النسيم وعيد العمال، هي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024 حتى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد 6 أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.