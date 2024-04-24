نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أسعار العيش السياحي الجديدة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعي الحكومة المصرية، إلى اخفاض اسعار السلع الغذائية، خاصة أسعار العيش السياحي الجديدة 2024، حيث تعد من الموضوعات الهامة التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع تراجع أسعارها إثر انخفاض أسعار الدقيق.

ونرصد لكم أسعار العيش السياحي الجديدة 2024:

أسعار العيش السياحي الجديدة 2024

وفي ضوء البحث المتزايد عن أسعار العيش السياحي الجديدة 2024، وذلك لمعرفة الأسعار التي تم تطبقها خلال الفترة الماضية، بعد التحركات التي اتخذتها مؤسسات الدولة الفترة الماضية من أجل لتخفيض أسعار الخبز الحر جراء تراجع أسعار الدقيق.

قائمة أسعار العيش السياحي الجديدة 2024

وبالتزامن مع زيادة تساولات. حول قائمة أسعار العيش السياحي الجديدة 2024 بعد قرار تخفيضها، حسب ما تم الإعلان عنه من عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية:

سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 25 جرام: 50 قرشًا

سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 40 جرام ‏: 75 قرشًا‎

سعر الرغيف السياحي بوزن 80 جرام: 150 قرشًا

سعر الرغيف بوزن 25 جرام بالنسبة للمخابز "الافرنجية": جنيه

سعر الرغيف بوزن 50 جرام بالنسبة للمخابز "الافرنجية": 150 قرش

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

أوضحت الحكومة أنه للحد من التلاعب في أسعار الخبز، فقد تم تبني عقوبات جديدة تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه للمخالفين، بالإضافة إلى ارتباط الموردين بالسعر والمواصفات والشروط المتعلقة بالسلعة. تشمل الأفعال المخالفة التلاعب بخصائص السلعة ووزنها وتاريخ إنتاجها، وكذلك التلاعب في البيانات المتعلقة بالمنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، بالإضافة إلى استخدام العلامات التجارية والتخفيضات الزائفة

يذكر أن عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أكد أن الفترة التي شهدت قفزة كبيرة في أسعار الدقيق، دفعت المخابز لرفع التكلفة بطريقة وصفها بغير المحسوبة أو المبررة، مناشدًا التجار باكتساب ثقة الجمهور، من خلال رفع سعر الخبز بما يتناسب مع الارتفاع في تكلفة شراء الدقيق، وخفض الأسعار في حالة استقرار السوق.

وأشار رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية إلى أن الفترة الماضية شهدت وصول سعر طن الدقيق إلى نحو 22 ألف جنيه، مبينا أنه يباع في السوق حاليا بنحو 16 ألف جنيه، متابعًا: "قدمنا مبادرة بالتعاون مع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، مع عدد من أصحاب المخابز، وتم الاتفاق على سعر سيعلن بشكل رسمي خلال هذا الأسبوع".



وأوضح: "اتفقنا أن يباع الرغيف زنة 80 جرام بسعر 150 قرشا، على أن يكون سعر الرغيف بوزن 40 جراما 75 قرشا، والرغيف 25 جرام بسعر 50 قرش وبالنسبة للمخابز الأفرنجية، الرغيف زنة 25 جرام سيباع بجنيه والـ 50 جرام بـ 150 قرش، بعد أن كانت تباع بضعف هذا الثمن".



وبين رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن هذه القيم تعبر عن انخفاض الأسعار بما يوازي الثلث من القيم التي كان يجري العمل بها خلال الفترة الأخيرة.