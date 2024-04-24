أحمد جودة - القاهرة - استعدادات وتفاصيل: موعد شم النسيم للعام 2024 وكيفية الاستمتاع بالإجازة

استعدادات وتفاصيل: موعد شم النسيم للعام 2024 وكيفية الاستمتاع بالإجازة.. في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالإعلان الرسمي أمس، الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، عن تحديد موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024. ويأتي هذا الإعلان لتمكين الجميع من التخطيط المسبق والاستعداد للاحتفال بالمناسبتين الهامتين في التقويم الوطني.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

استعدادات وتفاصيل: موعد شم النسيم للعام 2024 وكيفية الاستمتاع بالإجازة

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024 المقبل، ويوم الإثنين 6 من مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة شم النسيم وعيد العمال

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجازة شم النسيم وعيد العمال، هي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024 حتى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد 6 أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.